La sélection tunisienne de football entamera ce mercredi 12 novembre une série de matches amicaux pendant la trêve internationale. Le coup d’envoi face à la Mauritanie sera donné à 17h45 au stade Hammadi Agrebi de Radès. Ces rencontres s’inscrivent dans la préparation à la Coupe arabe au Qatar (1er-18 décembre 2025) et à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).

Deux autres tests suivront : face à la Jordanie le 14 novembre à Radès et contre le Brésil le 18 novembre à Lille (France) à 20h30. Ces confrontations, bien que non officielles, sont jugées cruciales pour l’évaluation de l’effectif et la mise en place des automatismes.

Une liste élargie pour un effectif compétitif

Le sélectionneur Sami Trabelsi a convoqué une liste de 35 joueurs, incluant la première convocation de l’attaquant Nassim Dendani (AC Ajaccio, France) et le retour de Hamza Jelassi, Oussama Haddadi et Seifeddine Jaziri. Les absences notables sont celles de Béchir Ben Saïd et Aïssa Laïdouni pour blessure, ainsi que Nader Ghandri et Moez Neffati, non libérés par leurs clubs.

Le gardien Aymen Dahmen est pressenti pour occuper les cages, tandis que la défense reposera sur les cadres Dylan Bronn, Montassar Talbi, Yan Valery, Ali Abdi et Ali Maâloul. Au milieu, Ferjani Sassi, Elyès Skhiri, Hannibal Mejbri et Mohamed Ali Ben Romdhane apporteront stabilité et créativité, soutenus par Ismaël Gharbi et Mohamed Haj Mahmoud.

L’attaque combinera expérience et jeunes talents, avec Elyès Achouri, Elias Saad, Naïm Sliti, Sebastian Tounekti, Nassim Dendani et Firas Chaouat, Hazem Mastouri et Seifeddine Jaziri.

Objectifs tactiques et enjeux

Trabelsi souhaite utiliser ce premier test pour renforcer la cohésion du groupe, affiner les tactiques et préparer le onze titulaire pour le match de prestige contre le Brésil. La Tunisie affiche un bilan favorable face à la Mauritanie : 17 confrontations, 13 victoires, 4 nuls, et 13 buts inscrits lors des huit derniers matches.

Pour la Mauritanie, ce match constitue également une préparation aux barrages de la Coupe arabe contre le Koweït. Son sélectionneur, Aritz Lopez Garai, testera plusieurs joueurs évoluant à l’étranger et au FC Nouadhibou afin de finaliser son équipe type.