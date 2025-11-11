L’Américain Taylor Fritz (6e mondial) a parfaitement entamé son parcours aux Masters ATP 2025, en battant l’Italien Lorenzo Musetti (9e) en deux sets (6-3, 6-4), lundi à Turin. Solide du fond du court, Fritz a imposé son rythme dès les premiers échanges, ne laissant que peu d’espace à son adversaire.

Musetti en difficulté dès le premier set

Face à un Fritz appliqué et régulier, Musetti est rapidement apparu à court de solutions. L’Italien, 9e à la “Race” – le classement annuel des meilleurs joueurs – a subi la loi de l’Américain, lui-même 6e à cette hiérarchie et finaliste de l’édition 2024 du tournoi. Plus précis et physiquement supérieur, Fritz a conclu la rencontre en à peine plus d’une heure.

Alcaraz démarre fort, Sinner attendu en soirée

Dans l’autre match du groupe Jimmy Connors, disputé dimanche, Carlos Alcaraz a pris le meilleur sur l’Australien Alex De Minaur (7e) en deux manches (7-6, 6-2). Le jeune Espagnol, redevenu numéro 1 mondial ce lundi, confirme ainsi sa bonne forme en ce début de tournoi.

Dans la soirée, le public turinois attendait un autre duel de prestige : celui du tenant du titre Jannik Sinner (2e mondial) face au Canadien Felix Auger-Aliassime (8e), dans le groupe Björn Borg.