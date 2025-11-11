Dans le cadre de la 8ème édition du Festival international “Les Francophonies de Sousse” (13-16 novembre 2025) qui coïncide avec le rendez-vous “Novembre Numérique”, l’Institut français de Sousse accueille, le samedi 15 novembre, une soirée hommage à la mémoire de Habib Bourguiba, l’un des piliers fondateurs de la francophonie institutionnelle.

Intitulée “L’Intelligence artificielle au service de la mémoire: Bourguiba vu par l’IA”, cette soirée hommage propose une compétition d’intelligence artificielle ouverte aux étudiants, invités à imaginer et concevoir des créations numériques faisant revivre la voix et la pensée du leader tunisien. Un jury évaluera les projets présentés avant de sélectionner trois créations finalistes. Le public est invité à voter en direct pour choisir la meilleure œuvre parmi les trois propositions retenues par le jury.

Alliant mémoire, technologie et expression francophone, cette rencontre met en lumière la capacité du numérique à faire dialoguer le passé et l’avenir. Les participants sont invités à réinterpréter, représenter ou raviver la figure de Habib Bourguiba sous un angle moderne et créatif, à travers plusieurs thématiques : Bourguiba en mode IA, exposition virtuelle interactive, chatbot “Habib Bourguiba”, rewriting historique et analyse sémantique de ses discours.

Le Festival “Les Francophonies de Sousse” est un événement dédié à la promotion de la culture francophone, réunissant poètes, artistes, comédiens et passionnés de théâtre et de littérature, pour célébrer la diversité, la langue et la créativité francophones.