Trois street artistes, Nebay, Rever et Shoof, présentent “Main Levée”, une exposition dédiée au trait et à la lettre, à Misk Villa, située à Sidi Bou Saïd (banlieue nord de Tunis) du 13 novembre au 13 décembre 2025.

Une quinzaine d’œuvres seront exposées, offrant une première à cette échelle à Tunis, réunissant des artistes de renommée internationale issus du street art et du graphisme urbain, annoncent les organisateurs.

Le vernissage, prévu le jeudi 13 novembre à 18h, sera l’occasion de rencontrer les artistes et de découvrir leurs créations. Nebay, Rever et Shoof sont également les curateurs de l’exposition, assurant un parcours immersif et personnel. Entre calligraphie urbaine et abstraction graphique, le projet propose un dialogue entre énergie, geste et rigueur formelle, révélant une nouvelle lecture de la création contemporaine.

Cette exposition est le fruit de leur première rencontre en toiles après de longues et belles communions sur des murs.

Structuré comme une immersion dans l’univers visuel et chromatique de ces trois créateurs, le parcours d’exposition examine les transformations sociales et culturelles qui ont influencé le développement du lettrage et du graffiti contemporains. Une démarche artistique révélant un engagement autour du geste manuel, opposé aux tendances croissantes vers la mécanisation et l’automatisation dans la création contemporaine.

Par une scénographie conçue pour favoriser échanges et médiation, allant de l’énergie chromatique expressive de Nebay, en passant par la rigueur formelle et architecturale de Rever, jusqu’aux monochromes quasi-abstraits de Shoof, l’exposition trace de nouvelles perspectives sur la pratique du « trait à main levée ». Ce dialogue s’appuie sur un ensemble diversifié d’œuvres sur toile —affiches, peintures, typographies, qui illustrent l’effervescence créative de l’espace public comme laboratoire artistique au nouveau tournant du XXIe siècle.

Nebay, street artist français, mêle impulsion et couleur dans ses toiles et interventions urbaines. Membre du collectif JCT depuis 1987, il combine action painting et dripping pour créer des œuvres accessibles et vibrantes, exposées à l’international.

Hosni Hertelli, alias Shoof, est un plasticien tunisien installé en France. Le street artiste déconstruit l’alphabet arabe pour créer une calligraphie abstraite à main levée. Son travail, à la fois intime et universel, dialogue avec le spectateur par le geste et l’émotion.

Rever, graphiste et street artist, apporte rigueur et précision dans ses compositions, explorant l’intersection entre design urbain et expression contemporaine.

À travers ce dialogue entre styles et sensibilités, “Main Levée” invite le public à explorer l’intersection du graffiti, du lettrage et du graphisme dans un parcours visuel et chromatique.