Manchester City a infligé une lourde défaite à Liverpool (3-0), dimanche, lors du choc de la 11ᵉ journée de Premier League. Ce succès permet aux hommes de Pep Guardiola de réduire l’écart à quatre points sur le leader Arsenal et de relancer la lutte pour le titre.

Guardiola célèbre son 1 000ᵉ match sur un banc

Pour son 1 000ᵉ match en tant qu’entraîneur, Pep Guardiola a été honoré par une prestation aboutie de ses joueurs. « Je tiens simplement à remercier les joueurs et le staff de m’avoir offert ce cadeau incroyable, à savoir une victoire contre l’adversaire le plus important que nous ayons affronté en dix ans ici », a déclaré l’Espagnol après la rencontre.

Dominateurs de bout en bout, les Citizens ont pris les commandes malgré un penalty manqué d’Erling Haaland à la 13ᵉ minute, repoussé par Giorgi Mamardashvili. L’attaquant norvégien s’est vite racheté en ouvrant le score de la tête à la 29ᵉ minute, signant son 14ᵉ but en 11 matches de championnat. Nico Gonzalez a ensuite doublé la mise juste avant la pause (45ᵉ+3), avant que Jérémy Doku n’achève Liverpool d’une frappe précise à la 63ᵉ minute.

Liverpool dépassé de bout en bout

Totalement dominés, les Reds n’ont cadré qu’un seul tir, une tentative de Dominik Szoboszlai repoussée par Gianluigi Donnarumma (76ᵉ). Arne Slot, entraîneur de Liverpool, a reconnu la supériorité de l’adversaire : « City a été meilleur que nous. » Il a toutefois contesté la décision arbitrale ayant annulé un but de Virgil van Dijk pour un hors-jeu d’Andy Robertson (38ᵉ), estimant qu’elle avait pesé sur le match.

Derrière, la course reste animée

Dans les autres rencontres de la journée, Newcastle a encore chuté à l’extérieur, battu à Brentford (3-1). Aston Villa s’est largement imposé face à Bournemouth (4-0), tandis que Nottingham Forest a retrouvé le sourire après près de trois mois sans victoire, en dominant Leeds (3-1). Le duel entre Crystal Palace et Brighton s’est soldé par un nul sans saveur (0-0).