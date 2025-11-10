Face aux transformations rapides du paysage médiatique et son intersection avec la technologie, le commerce, la politique et la culture, Abou Dhabi accueillera du 8 au 10 décembre le “Parcours des Médias”, l’un des sept parcours stratégiques programmés dans le cadre du BRIDGE Summit 2025. Ce rendez-vous réunira plus de 400 intervenants internationaux qui vont participer à plus de 50 sessions consacrées à l’examen de l’avenir des médias, de son impact et de sa contribution à la sensibilisation, au soutien au développement, à la promotion de la stabilité sociale, à l’ouverture de ponts de dialogue entre les peuples et les cultures, ainsi qu’au renforcement de la coopération et à l’échange d’expertise.

Les organisateurs indiquent que cet événement majeur pour l’industrie des médias, des contenus et du divertissement offre “une nouvelle vision pour relever les défis auxquels est confronté le paysage médiatique mondial actuel, de la baisse de la confiance du public et de la monopolisation de la propriété aux transformations technologiques qui redéfinissent la relation du public à l’information”.

Cet événement, à travers ses différentes sessions programmées, vise à “construire une nouvelle vision collective mondiale des médias, fondée sur la crédibilité, la participation, la diversité et l’innovation dans la production et la diffusion de contenus et d’informations ” .

Le programme comporte des rencontres qui aborderont la question de la participation au financement, de la technologie, de la philanthropie et de l’action humanitaire, au renforcement de l’indépendance de la production et de la rédaction des contenus, et explore la compatibilité de nouveaux modèles de propriété avec la mission d’une presse libre et indépendante.

Au menu de ces sessions figurent des thèmes portant notamment sur “Qui finance l’information que vous lisez ?”, “Les nouveaux centres de pouvoir des médias” et “Qui sauvera le journalisme lorsque les ressources viendront à manquer ?”.

Les participants s’intéresseront également à l’éthique de la crédibilité et de la transparence à l’ère de la génération automatisée de contenus, de la distribution des algorithmes des contenus et des médias militants. Ces concepts sont discutés lors de plusieurs sessions, dont ” La frontière entre le fake et le vrai”, “Quand tout est documenté … à qui faire confiance ?” et “Les agendas derrière les articles” .

Les participants exploreront dans quelle mesure les comportements du public et les valeurs générationnelles influencent la redéfinition des concepts d’authenticité et d’attention dans les médias contemporains, à travers des sessions clés telles que : « Les mèmes comme industrie médiatique », « Comment les médias gagnent-ils la confiance de la génération Z ? » et « Défendre la profondeur à l’ère des médias superficiels ».

Les sessions consacrées à “La crise de confiance dans les médias”, “Les nouvelles priorités des médias” et “Investir dans les médias” aborderont la manière dont les distributeurs et les créateurs de contenu reconstruisent des modèles durables des relations entre les publics et les médias en collectant les données fournies par les utilisateurs lors de leurs interactions avec les plateformes. Cela leur permet de comprendre les besoins et les comportements des utilisateurs et de développer un contenu plus pertinent et percutant.

La conférence traitera également de l’évolution du paysage de l’investissement dans le secteur des médias, où les investisseurs privilégient de plus en plus la confiance, la crédibilité et l’expérience utilisateur aux audiences ou aux revenus publicitaires.