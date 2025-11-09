La 11ᵉ journée du championnat d’Angleterre, disputée samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025, a été marquée par plusieurs rencontres spectaculaires. Arsenal conserve la tête du classement avec 26 points, malgré un nul face à Sunderland (2-2). Manchester City et Chelsea se rapprochent grâce à leurs succès convaincants.

Arsenal freiné, City et Chelsea en force

Leader depuis plusieurs semaines, Arsenal a été tenu en échec sur la pelouse de Sunderland (2-2). Ce résultat permet à Manchester City, vainqueur de Liverpool (3-0), de réduire légèrement l’écart. Chelsea, de son côté, a dominé Wolverhampton (3-0) et confirme sa montée en puissance.

Tottenham et Manchester United se sont neutralisés (2-2) dans un duel équilibré, tandis qu’Aston Villa a signé une large victoire (4-0) face à Bournemouth.

Les Londoniens en réussite

West Ham a renoué avec le succès en battant Burnley (3-2) au terme d’un match animé. Everton s’est imposé à domicile contre Fulham (2-0), confortant sa place dans la deuxième moitié du tableau.

Crystal Palace et Brighton se sont quittés sur un score vierge (0-0), tout comme Nottingham Forest, qui a enfin décroché une victoire précieuse face à Leeds United (3-1). Brentford a, lui aussi, brillé en s’imposant 3-1 contre Newcastle.

Classement resserré derrière Arsenal

Au classement, Arsenal conserve la première place avec 26 points, suivi de Manchester City (22 pts) et Chelsea (20 pts). Sunderland, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool et Bournemouth se tiennent dans un mouchoir de poche à 18 ou 19 points.

En bas de tableau, Wolverhampton reste lanterne rouge avec seulement deux points, derrière Nottingham Forest (9 pts) et West Ham (10 pts).