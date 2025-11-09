La sélection tunisienne de triathlon juniors s’est distinguée, dimanche 9 novembre 2025, lors de la Coupe d’Afrique de triathlon des jeunes organisée à Saly, au Sénégal. La délégation tunisienne a récolté quatre médailles d’or et une d’argent à l’issue des différentes épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Sénégal 2026.

Une moisson dorée pour les triathlètes tunisiens

Les jeunes athlètes tunisiens ont réalisé une performance remarquable. Youssef Slama, Yassine Ghedamsi, Ritej Laajili et Elyssa Ghanoudi ont chacun décroché l’or dans leurs catégories respectives.

Mohamed Amine Khamassi, pour sa part, a obtenu la médaille d’argent, confirmant la régularité du niveau tunisien dans cette discipline exigeante qui combine natation, cyclisme et course à pied.

Une compétition continentale stratégique

L’épreuve de Saly, inscrite au calendrier de la Confédération africaine de triathlon, servait également de tournoi qualificatif pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Elle a réuni plusieurs nations africaines venues évaluer leurs jeunes talents avant l’échéance continentale de 2026.

La participation tunisienne, marquée par ces cinq podiums, constitue un signal fort pour le développement du triathlon national, encore jeune mais en pleine progression.

En route vers les Jeux olympiques de la jeunesse

Les performances réalisées au Sénégal renforcent les chances de qualification des jeunes triathlètes tunisiens pour les JOJ 2026, qui se tiendront également au Sénégal. Cette dynamique de résultats s’inscrit dans la continuité des efforts fournis par la Fédération tunisienne de triathlon pour structurer la discipline et soutenir la relève sportive.