Résultats des rencontres de la 14e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :

Dimanche 9 novembre :

A Radès :

Club Africain 0

Espérance de Tunis 0

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

ES Zarzis 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 1 Ayoub Ben Mcharek (15 sp)

Stade Tunisien 0

Samedi 8 novembre :

A Bizerte :

CA Bizertin 1 Ibrahima Cissoko (30 sp)

ES Sahel 1 Mohamed Dhaoui (33)

A Monastir :

US Monastir 2 Mehdi Ganouni (8), Fakhreddine Ben Youssef (45)

JS Kairouan 0

A Sfax :

CS Sfaxien 2 Iyed Belwafi (35), Hassamadou Ouédraogo (87)

AS Marsa 0

A Gabès :

AS Gabès 1 Gislain Ahoudo (27)

AS Soliman 1 Jack Diarra (47)

Reste à jouer

Lundi 10 novembre :

Au Zouiten :

JS Omrane

Olympique Béja

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 31 14 9 4 1 23 3 +20

2. Club Africain 28 14 8 4 2 18 7 +11

3. Stade Tunisien 27 14 7 6 1 14 4 +10

4. CS Sfaxien 23 14 6 5 3 17 9 +08

5. US Monastir 23 14 5 8 1 15 9 +06

6. ES Zarzis 21 14 6 3 5 15 14 +01

7. ES Métlaoui 20 14 5 5 4 9 11 -02

8. Etoile du Sahel 19 14 5 4 5 17 13 +04

9. USB Guerdane 18 14 4 6 4 10 9 +01

10. AS Marsa 16 14 5 1 8 14 14 00

11. JS Omrane 16 13 4 4 5 9 14 -05

12. CA Bizertin 16 14 4 4 6 10 12 -02

13. JS Kairouan 13 14 4 1 9 10 26 -16

14. AS Soliman 11 14 2 5 7 6 13 -07

15. AS Gabès 9 14 1 6 7 7 17 -10

16. O. Béja 8 13 2 2 9 4 23 -19