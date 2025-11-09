Résultats des rencontres de la 14e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :
Dimanche 9 novembre :
A Radès :
Club Africain 0
Espérance de Tunis 0
A Metlaoui :
ES Metlaoui 0
ES Zarzis 0
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane 1 Ayoub Ben Mcharek (15 sp)
Stade Tunisien 0
Samedi 8 novembre :
A Bizerte :
CA Bizertin 1 Ibrahima Cissoko (30 sp)
ES Sahel 1 Mohamed Dhaoui (33)
A Monastir :
US Monastir 2 Mehdi Ganouni (8), Fakhreddine Ben Youssef (45)
JS Kairouan 0
A Sfax :
CS Sfaxien 2 Iyed Belwafi (35), Hassamadou Ouédraogo (87)
AS Marsa 0
A Gabès :
AS Gabès 1 Gislain Ahoudo (27)
AS Soliman 1 Jack Diarra (47)
Reste à jouer
Lundi 10 novembre :
Au Zouiten :
JS Omrane
Olympique Béja
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. Espérance ST 31 14 9 4 1 23 3 +20
2. Club Africain 28 14 8 4 2 18 7 +11
3. Stade Tunisien 27 14 7 6 1 14 4 +10
4. CS Sfaxien 23 14 6 5 3 17 9 +08
5. US Monastir 23 14 5 8 1 15 9 +06
6. ES Zarzis 21 14 6 3 5 15 14 +01
7. ES Métlaoui 20 14 5 5 4 9 11 -02
8. Etoile du Sahel 19 14 5 4 5 17 13 +04
9. USB Guerdane 18 14 4 6 4 10 9 +01
10. AS Marsa 16 14 5 1 8 14 14 00
11. JS Omrane 16 13 4 4 5 9 14 -05
12. CA Bizertin 16 14 4 4 6 10 12 -02
13. JS Kairouan 13 14 4 1 9 10 26 -16
14. AS Soliman 11 14 2 5 7 6 13 -07
15. AS Gabès 9 14 1 6 7 7 17 -10
16. O. Béja 8 13 2 2 9 4 23 -19