La 12ᵉ journée du Championnat Elite de handball s’est déroulée vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025 avec plusieurs matchs disputés à travers la Tunisie.

Samedi : des victoires nettes pour CS Sakiet Ezzit et ES Sahel

CS Sakiet Ezzit a dominé CHB Jammel 29-21 à la salle de Chihia.

SC Moknine a battu BS Béni Khiar 32-25 à la salle de Moknine.

AS Hammamet s’impose 22-20 face à EM Mahdia à la salle de Mahdia.

ES Sahel a remporté son match contre AS Teboulba 33-23 à la salle de Hammam-Sousse.

Vendredi : Espérance ST et Club Africain assurent

Espérance ST a écrasé Stade Tunisien 34-21 à la salle Mohamed Zouaoui.

Club Africain s’est imposé 38-30 contre CHB Ksour Essef à la salle Gorjani.

Classement après la 12ᵉ journée

Espérance ST – 34 pts, 12 matches

Club Africain – 34 pts, 12 matches

Etoile du Sahel – 28 pts, 12 matches

CS Sakiet Ezzit – 26 pts, 12 matches

EBS Béni Khiar – 25 pts, 12 matches

SC Moknine – 25 pts, 12 matches

CHB Jammel – 23 pts, 12 matches

AS Hammamet – 22 pts, 12 matches

Stade Tunisien – 20 pts, 12 matches

EM Mahdia – 19 pts, 12 matches

CS Ksour Essef – 17 pts, 12 matches

AS Teboulba – 14 pts, 12 matches

L’Espérance ST et le Club Africain partagent désormais la tête du classement, tandis que l’Etoile du Sahel reste à 6 points des leaders.