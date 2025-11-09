La 11e journée du championnat d’Angleterre de football a livré samedi plusieurs affiches disputées.

Le choc entre Tottenham et Manchester United s’est conclu sur un nul spectaculaire (2-2), un résultat qui permet aux deux équipes de rester dans le haut du tableau sans véritablement avancer.

Chelsea et West Ham vainqueurs, Arsenal freiné

Chelsea a signé un succès net face à Wolverhampton (3-0), confortant sa deuxième place derrière Arsenal, tenu en échec par Sunderland (2-2).

De son côté, West Ham s’est imposé de justesse contre Burnley (3-2), tandis qu’Everton a dominé Fulham (2-0).

Matches à suivre ce dimanche

La journée se poursuit dimanche avec cinq rencontres : Crystal Palace – Brighton, Nottingham Forest – Leeds United, Aston Villa – Bournemouth, Brentford – Newcastle et surtout le duel attendu entre Manchester City et Liverpool, deux prétendants directs au titre.

Arsenal reste en tête devant Chelsea et Manchester City

Au classement, Arsenal conserve la première place avec 26 points, devant Chelsea (20) et Manchester City (19), qui compte un match en moins.

Sunderland et Tottenham complètent le top 5.

En bas de tableau, Wolverhampton ferme la marche avec 2 points, derrière Nottingham Forest (6) et West Ham (10).