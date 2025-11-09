Le Campo de Fútbol de Vallecas sera le théâtre d’un derby madrilène ce dimanche 9 novembre 2025 à 16h15. Le Rayo Vallecano reçoit le Real Madrid pour la 12ᵉ journée de Liga, dans une affiche toujours intense entre les deux clubs de la capitale espagnole.

Diffusion en direct

Le match Rayo Vallecano – Real Madrid sera diffusé en direct sur beIN Sports 1.

Une affiche sous tension

Le Rayo Vallecano, solide à domicile, veut surprendre son prestigieux voisin. Le Real Madrid, lui, vise un nouveau succès pour conforter sa place en haut du classement. Le spectacle devrait être au rendez-vous dans ce derby toujours engagé.

📺 Chaîne : beIN Sports 1

🕓 Coup d’envoi : dimanche 9 novembre 2025 à 16h15

🏟️ Stade : Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid)

🏆 Compétition : Liga – 12ᵉ journée