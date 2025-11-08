Le ciel sera partiellement nuageux, samedi 8 novembre, sur la plupart des rĂ©gions, avant de se charger progressivement en fin de journĂ©e sur les cĂ´tes nord, selon les prĂ©visions de lâ€™Institut national de la mĂ©tĂ©orologie (INM). Des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sont attendues dans ces zones, avant de sâ€™Ă©tendre aux autres rĂ©gions du nord et localement au centre.

Pluies orageuses sur les rĂ©gions cĂ´tiĂ¨res nord

Les prĂ©cipitations dĂ©buteront sur les zones cĂ´tiĂ¨res du nord, oĂą le temps deviendra densĂ©ment nuageux. Les orages pourraient ĂŞtre accompagnĂ©s de rafales de vent dĂ©passant 70 km/h, notamment prĂ¨s du littoral. Les rĂ©gions du centre connaĂ®tront Ă©galement des pluies Ă©parses, tandis que le sud restera globalement Ă lâ€™Ă©cart du phĂ©nomĂ¨ne.

Vents forts et mer agitĂ©e

Le vent soufflera de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur ouest sur le sud. Il sera relativement fort Ă fort sur les zones cĂ´tiĂ¨res, avec des rafales sous orages pouvant atteindre les 70 km/h. Ailleurs, le vent restera modĂ©rĂ© Ă relativement fort.

La mer sera trĂ¨s agitĂ©e Ă localement houleuse dans le nord, et agitĂ©e Ă trĂ¨s agitĂ©e sur le reste du littoral. Ces conditions maritimes appellent Ă la vigilance, notamment pour la navigation et les activitĂ©s de pĂŞche.

TempĂ©ratures en lĂ©gĂ¨re baisse Ă lâ€™ouest

Les tempĂ©ratures maximales varieront entre 18 et 22Â°C dans les rĂ©gions ouest du nord et du centre, et entre 23 et 27Â°C ailleurs. Cette lĂ©gĂ¨re baisse des tempĂ©ratures, accompagnĂ©e de vents soutenus, marquera un changement notable aprĂ¨s une pĂ©riode de stabilitĂ© relative.