Dans le cadre du cycle « Kteb Tounsi », l’Institut français de Tunisie (IFT) accueillera, le mercredi 12 novembre, l’écrivaine arabophone Amira Ghenim pour une rencontre autour de son nouveau roman « Les grands meurent en avril », publié en 2025 aux Éditions Meskiliani.

L’événement se tiendra à 18h à la Médiathèque de l’IFT. Organisée en partenariat avec la Librairie Al Kitab, la rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

Ce roman (527 pages) profond et émouvant met en scène l’ancien président de la République Habib Bourguiba (3 août 1903- 6 avril 2000), – de 1957 à 1987-, menant son dernier combat contre la vieillesse, la mort et l’oubli. L’autrice y retrace le parcours de Wassila Bourguiba, depuis son enfance jusqu’à sa dernière rencontre avec le leader, lors de son exil forcé à la résidence du gouverneur à Monastir, après le coup d’État du 7 novembre 1987.

« Les grands meurent en avril » s’inscrit dans la continuité de son précédent roman « Le désastre de la maison des notables », qui retrace plus d’un demi-siècle d’histoire tunisienne, de la lutte pour l’indépendance à la révolution de 2011.

Amira Ghenim est également autrice des trois autres romans : « Le dossier jaune (2019), « Le désastre de la maison des notables » (2020) et « Terre ardente (2024) ».

Elle est lauréate du Prix de la littérature arabe 2024 (Fondation Jean-Luc Lagardère et Institut du monde arabe) pour son roman « Le désastre de la maison des notables », traduit en plusieurs langues. Cet ouvrage, lauréat du « Comar d’Or » 2021, a été finaliste du « Prix international du roman arabe, Booker », 2021 et du Prix « Médecis étranger » 2024.

A l’occasion de sa parution le 30 avril dernier, « Les grands meurent en avril » a été présenté, la première fois, dans le cadre de la 39ème Foire internationale du livre de Tunis (25 avril_5 mai 2025). Le roman figure notamment sur la liste longue du 31e Prix Abou el Kacem Chebbi de la littérature arabe.