Le sélectionneur italien, **Gennaro Gattuso**, a publié vendredi une liste de **27 joueurs** pour les deux derniers matchs de qualification au **Mondial 2026**, contre la Moldavie le 12 novembre à Chisinau et la Norvège le 16 novembre à San Siro. Une sélection sans surprise, marquée par la continuité et quelques retours notables.

Des retours et une première convocation

Le milieu de terrain de l’Inter Milan **Nicolo Barella** figure dans le groupe, bien qu’il soit suspendu pour le premier match en raison d’une accumulation de cartons. Gattuso a également rappelé **Gianluca Scamacca**, absent depuis l’Euro 2024, et **Alessandro Buongiorno**, écarté depuis mars 2025.

Petite nouveauté : la présence de **quatre gardiens de but**, dont **Elia Caprile** (Cagliari), convoqué pour la première fois. Il profite de la blessure d’**Alex Meret** (Naples).

L’Italie toujours en course pour la première place

Deuxième du groupe I, la Nazionale est déjà assurée de disputer au minimum les barrages. Mais une qualification directe reste possible : elle devra pour cela battre la Moldavie et la Norvège, tout en comblant un **déficit de trois points** et une **différence de buts défavorable (+10 contre +26)**.

Gattuso relance la dynamique

Depuis son arrivée en juin, après le départ de **Luciano Spalletti** consécutif à la lourde défaite contre la Norvège (3-0) à Oslo, Gattuso a redonné de l’allant à l’équipe italienne. Sous sa direction, l’Italie a aligné **quatre victoires consécutives**, inscrivant **16 buts** et retrouvant un visage offensif plus convaincant.