Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi, 7 novembre 2025, sur une note quasi-stable. Le Tunindex a légèrement baissé de -0,06 % à 12 722,47 points dans un modeste volume de 6,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre LAND’OR s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du fromager s’est accrue de 5,4 % à 13,000 D faisant savoir que la valeur a drainé des échanges relativement fournis de 860 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST s’est retrouvé dans le palmarès des plus fortes hausses de la séance. L’action de la société d’investissement s’est bonifiée de 4,5 % à 26,500 D, dans un flux de 114 mille dinars.

Le titre ASSAD s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du producteur des batteries automobiles a trébuché de –3,4 % à 2,310 D, dans de maigres échanges de 21 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre AIR LIQUIDE a affiché une baisse de –2,9 % à 150,000 D notant que l’action de la société a amassé un volume très limité de 2 mille dinars sur la séance.

ATB a été la valeur la plus échangée de la séance, en amassant un volume de 939 mille dinars. Le titre a pris 1,4 % à 3,700 D.