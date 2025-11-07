Le marché Boursier a évolué en dents de scie pendant la semaine, du 3 au 7 novembre 2025, avant de terminer sur une embellie de 0,9 % à 12722,47 points. Le TUNINDEX consolide, ainsi ses gains annuels, les portant à 28,6 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse « Tunisie Valeurs ».

En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été faibles sur la semaine. Une enveloppe de 29 MD a été transigée sur le marché, soit un flux moyen quotidien de 5,8 MD.

Analyse des valeurs

Le titre TUNINVEST continue d’avoir le vent en poupe. L’action de la société d’investissement a chapeauté le palmarès de la semaine avec une envolée de 30,1 % à 26,500 D. La valeur a drainé des échanges hebdomadaires modestes de 591 mille dinars.

Le titre LAND’OR a suscité les faveurs des investisseurs sur la semaine. L’action du fromager a bondi de 19,9 % à 13,000 D, en amassant des capitaux de 2,6 MD.

Le titre SITS a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du promoteur immobilier s’est délestée de -8,8 % à 3,330 D.

Le titre STAR a, également, été mal orienté sur la semaine. L’action a lâché –4,4 % à 216,000 D notant que la valeur a brassé un volume limité de 293 mille dinars sur la semaine.

BH BANK a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action de la banque publique a fait du surplace à 9,390 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD.