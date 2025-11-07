La 11e journée du Championnat d’Angleterre** se jouera ce **week-end des 8 et 9 novembre 2025**. Dix matchs sont au programme, répartis sur deux jours, promettant du spectacle et des chocs entre équipes du haut et du bas du tableau.

Samedi : Tottenham – Manchester United en ouverture

La journée s’ouvrira samedi à **13h30 (heure tunisienne)** avec un duel attendu entre **Tottenham et Manchester United**. Les Spurs chercheront à confirmer leur bon début de saison face à des Red Devils en quête de stabilité.

Dans l’après-midi (**16h00**), **West Ham** affrontera **Burnley**, tandis que **Everton** recevra **Fulham** à Goodison Park. Deux rencontres importantes pour les clubs du milieu de tableau, en quête de points avant la trêve internationale.

En soirée (**18h30**), **Arsenal** se déplacera à **Sunderland**, un match où les Gunners tenteront de rester au contact du peloton de tête. La journée se clôturera à **21h00** avec **Chelsea – Wolverhampton**, une affiche qui pourrait relancer les Blues s’ils confirment leurs récents progrès.

Dimanche : Manchester City – Liverpool en clôture

Le dimanche sera tout aussi animé. Dès **15h00**, quatre rencontres se joueront en simultané :

**Crystal Palace – Brighton**, **Nottingham Forest – Leeds United**, **Aston Villa – Bournemouth** et **Brentford – Newcastle**.

Le grand choc de cette 11e journée opposera à **17h30** **Manchester City à Liverpool**. Une affiche au sommet entre deux prétendants au titre, qui pourrait peser lourd dans la course au championnat.