La Tunisie présidera le Groupe régional africain de médecine militaire pour la période (2025/2027).

Cette annonce a été faite, jeudi, à l’occasion du XIIIe Congrès Régional Panafricain de Médecine Militaire qui se déroule du 6 au 8 novembre à Tunis.

Dans son allocution, lors de l’ouverture des travaux de ses assises, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a indiqué que la Tunisie organisera des manifestations et des cours internationaux sous l’égide du Comité International de Médecine Militaire (CIMM).

Le choix de la Tunisie pour présider le congrès reflète la confiance accordée au développement de la santé militaire tunisienne et son rôle actif au sein du CIMM, a souligné le ministre, mettant l’accent sur l’importance de la participation dans les manifestations scientifiques qui représentent une occasion pour développer les compétences des cadres médicaux et paramédicaux dans le domaine de la médecine militaire.

Le ministre a souligné que ce congrès offre l’opportunité de renforcer l’opérationnalité des interventions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales, dans le cadre de missions humanitaires ou lors de catastrophes ou de crises.

Il a expliqué que l’évolution actuelle de la situation régionale et internationale exige un renforcement de la formation continue en plus d’une meilleure coordination dans le domaine de la médecine militaire afin de doter les médecins militaires africains de l’expertise nécessaire dans l’exercice de leurs missions.

Et d’ajouter que compte tenu de l’instabilité de la situation régionale et internationale, les médecins militaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour une meilleure efficacité sur le terrain au profit des militaires et des civils.

Concernant la santé militaire en Tunisie, Shili a déclaré que le système a été renforcé grâce au recrutement du personnel spécialisé et des ressources humaines nécessaires.

A noter que le Congrès a pour objectif de faciliter l’échange d’expertise et à renforcer les capacités des médecins militaires pour répondre efficacement aux situations de guerre, de catastrophe et aux missions humanitaires.

Plusieurs thèmes sont abordés durant les trois jours à savoir : les stratégies d’intervention en cas de crise, l’importance de la formation, l’intervention efficace sur le terrain et le soutien opérationnel, l’évacuation médicale aérienne avancée, l’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement, et l’enseignement par la simulation médicale virtuelle.