Une journée de reboisement sera organisée, dimanche, au Jardin de l’avenue Tahar Ben Ammar, à El Menzah 9, à l’initiative de l’Association de la Zone Verte, en partenariat avec la Municipalité de la Ville de Tunis et ce à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’Arbre, le 9 novembre courant.

Cette initiative de plantation participative s’inscrit dans les efforts collectifs visant à embellir les espaces verts de la capitale et à améliorer le cadre de vie des habitants. Au programme de cette journée, des ateliers de plantation participative, un aménagement collectif du jardin et un nettoyage et embellissement de l’espace.

Les participants souhaitant prendre part à cette journée sont appelés à apporter leurs outils de jardinage personnels, ainsi que des petites plantes adaptées aux jardins urbains. Des campagnes de reboisement à grande échelle, seront organisées, dans plusieurs régions du pays, à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre.

L’objectif étant de renforcer la couverture végétale, de sensibiliser les citoyens notamment les jeunes – à l’importance de la plantation d’arbres, et de lutter contre les changements climatiques.

Les forêts tunisiennes s’étendent sur environ 1,2 million d’hectares, soit près de 8,5 % du territoire national, selon les estimations du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Elles abritent une grande diversité végétale comprenant notamment le pin d’Alep, le chêne-liège, le genévrier et l’acacia, ainsi que des zones d’arbres fruitiers plantés dans le cadre des programmes de reboisement rural.

Malgré leur importance pour la protection des sols, la lutte contre la désertification et la régulation des ressources hydriques, les forêts tunisiennes font face à de nombreux défis : incendies, pâturage excessif, expansion urbaine et agricole, ainsi que les effets du changement climatique et de la sécheresse récurrente.

Selon des données officielles, la Tunisie a perdu environ 56 000 hectares de forêts entre 2016 et 2023, en raison des incendies et de la dégradation naturelle. Cette situation a fait de la réhabilitation du système forestier une priorité nationale.