Le Centre d’art B7L9 à Bhar Lazreg (La Marsa) a annoncé l’ouverture du premier appel à candidatures pour des projets musicaux dans le cadre de Delia Studio. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 18 novembre 2025.

Installé au sein du centre d’art B7L9, le studio est ouvert aux artistes et entièrement équipé pour les accompagner dans des séances d’enregistrement, de répétition et de développement de leurs projets.

En dépit de la vitalité de la scène musicale tunisienne qui regorge de talents, de nombreux artistes émergents se heurtent encore à d’importants obstacles : un accès limité aux studios professionnels et au matériel d’enregistrement, ainsi qu’un manque d’espaces où ils peuvent expérimenter librement et développer leurs projets musicaux.

Cette initiative vise à dynamiser la scène musicale locale et à offrir un véritable tremplin aux jeunes artistes émergents, qu’ils travaillent sur leur premier morceau, l’enregistrement d’un EP ou la mise au point d’un set live. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un accès à Delia Studio durant les mois de décembre 2025 et janvier 2026, permettant aux candidats retenus de concrétiser leurs idées et de tisser des liens avec d’autres artistes au fil de cette expérience artistique.