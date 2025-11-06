Le Alinma Stadium sera le théâtre du derby d’Arabie entre Al Ittihad et Al Ahli, ce samedi 8 novembre 2025 à 18h30, pour le compte de la 8ᵉ journée de la Saudi Pro League.

Deux clubs historiques s’affrontent dans une affiche à fort enjeu : Al Ahli veut confirmer sa place dans le top 5, tandis que Al Ittihad cherche à relancer sa saison après un début de championnat irrégulier.

Forme & dynamique

Les derniers résultats traduisent des trajectoires opposées.

Al Ahli reste sur trois victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, signe d’une équipe solide et en confiance.

Al Ittihad, de son côté, a connu davantage de fluctuations avec deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période.

Le club de Djeddah doit retrouver sa stabilité défensive pour espérer rivaliser.

Classement & pression

Au classement, Al Ahli occupe la 5ᵉ place avec 13 points, à seulement un point du quatrième, Al Qadisiya.

Al Ittihad pointe plus bas, à la 8ᵉ position avec 11 points.

Une victoire permettrait aux hommes de Jeddah de revenir dans la première moitié du tableau et de se rapprocher des places qualificatives aux compétitions continentales.

Face-à-face

Les cinq derniers duels entre les deux clubs affichent un parfait équilibre : 2 victoires chacun et 1 match nul.

Les confrontations sont souvent serrées, marquées par peu d’écart au score. La solidité défensive et la maîtrise du milieu de terrain pourraient à nouveau faire la différence.

Joueurs à suivre

Karim Benzema , s’il est titularisé, reste l’atout offensif majeur d’Al Ittihad.

Riyad Mahrez , côté Al Ahli, apporte créativité et percussion sur les ailes.

Le duel à distance entre ces cadres expérimentés pourrait influencer le rythme et le contrôle du jeu.

Ce qu’on attend du match

Le derby s’annonce disputé. Al Ittihad devra hausser son niveau pour contenir la possession d’Al Ahli et exploiter les transitions rapides.

La bataille tactique au milieu de terrain s’annonce décisive, dans une ambiance électrique au Alinma Stadium.