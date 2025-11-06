Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a rappelé avec fermeté, mardi soir, que toute forme de publicité, directe ou indirecte, est interdite pour les médecins tunisiens, conformément au Code de déontologie médicale.

Des procédures disciplinaires en cours

Le CNOM a indiqué que des procédures disciplinaires ont déjà été engagées contre certains praticiens ayant enfreint ces règles. D’autres dossiers sont en cours d’instruction. Le Conseil avertit que toute nouvelle infraction sera sanctionnée, avec des mesures pouvant aller jusqu’à la radiation du Tableau de l’Ordre.

Application stricte du Code de déontologie

« Tous les médecins sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie médicale ainsi qu’à la Charte de déontologie relative à l’usage du web, des médias et des supports numériques », précise le communiqué. Cette obligation concerne toutes les formes de diffusion, qu’il s’agisse de textes, images, vidéos, témoignages, sponsoring ou recours à des influenceurs.

Retrait immédiat des contenus publicitaires

Les médecins concernés doivent retirer sans délai toute publication en ligne à caractère publicitaire. Le CNOM souligne que cette mesure vise à protéger l’intérêt des patients et à préserver la crédibilité de la profession médicale. Le respect strict de ces règles est présenté comme une condition essentielle pour maintenir la confiance entre praticiens et patients.

Une démarche de protection de la profession

Le Conseil réaffirme sa détermination à faire respecter la déontologie médicale, à sauvegarder la dignité de la profession et à protéger l’intérêt supérieur de la société. Cette position reflète l’engagement du CNOM à encadrer l’usage des outils numériques par les médecins et à prévenir toute dérive pouvant nuire à la pratique médicale ou à l’image de la profession.