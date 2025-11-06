Le Tunisien Amine Chaabane figure parmi les six finales à la dixième édition du concours “IRead” pour le Monde arabe, organisé par le Centre Roi Abdulaziz pour la culture mondiale (Ithra), en Arabie saoudite.

Selon un communiqué publié mercredi par le centre Ithraa, les autres finalistes en lice pour le titre de “Lecteur de l’année” sont Abdalilah Al-Bahrani (Arabie saoudite), Younes Aissaoui et Hiba Yamout (Maroc), Sara Ben Ammar (Algérie) et Nesrine Aboulifa (Libye).

Le concours a enregistré « un nombre record de 192 000 participants issus de tout le monde arabe, contre 106 000 en 2024, précise la même source.

Placée sous le slogan “L’impact de la lecture ne disparaît jamais”, la finale de ce concours arabe se tiendra les 5 et 6 décembre 2025 au centre Ithra, à Dhahran.

L’initiative « Iqra », portée par le centre, vise à renforcer les compétences des jeunes en lecture, écriture, édition, publication et prise de parole en public.

Le concours s’adresse aux élèves et étudiants de différents niveaux issus des pays arabes. Les étapes éliminatoires, qui s’étalent sur près d’un an, comprennent une critique du livre, une entrevue, puis une sélection des demi-finalistes pour le Forum d’enrichissement Iqra, organisé au Centre Ithra.

Le concours célèbre cette année son dixième anniversaire à travers une exposition intitulée “Dix ans de lecture” ainsi que des tables rondes, séances de dédicace et rencontres littéraires et poétiques.

Lancé en 2013, ce concours « IRead » vise à promouvoir la culture de la lecture et à valoriser la connaissance dans les sociétés arabes, conformément à la vision du centre Ithra pour qui la lecture constitue un pilier essentiel du développement intellectuel.

La finale, organisée sur deux jours, rassemblera lecteurs, écrivains et penseurs du monde arabe autour d’un programme culturel varié.

Le concours décerne plusieurs prix d’une valeur totale de 200 000 riyals saoudiens (SAR) dont le grand prix du Lecteur de l’année et des distinctions pour les catégories Lecteur prometteur, Lecteur du public, Lecteur du milieu d’année, École de lecture, Ambassadeurs de la lecture et Vues de l’année.