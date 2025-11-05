Le gouvernement mettra en Ĺ“uvre un nouveau programme dâ€™intervention destinĂ© Ă soutenir les familles Ă faible revenu. AnnoncĂ© mercredi par la cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zanzari, ce dispositif bĂ©nĂ©ficiera Ă 11 770 personnes dans toutes les rĂ©gions, dans le cadre du programme spĂ©cial de logement social visant Ă Ă©liminer les habitations rudimentaires.

Un budget 2026 axĂ© sur lâ€™Ă©quitĂ© sociale

PrĂ©sentant le projet de budget de lâ€™Ă‰tat et le cadre Ă©conomique 2026 devant une sĂ©ance conjointe de lâ€™AssemblĂ©e des reprĂ©sentants du peuple et du Conseil national des rĂ©gions et des districts, Mme Zanzari a soulignĂ© la poursuite du programme â€śPremier logementâ€ť. Ce dispositif, prĂ©vu pour 2026, vise Ă aider les familles Ă revenu moyen Ă financer lâ€™acquisition de logements construits par des promoteurs agrĂ©Ă©s ou par des particuliers.

13 400 logements pour un investissement dâ€™un milliard de dinars

Le gouvernement prĂ©voit la rĂ©alisation de 13.400 unitĂ©s de logement pour un coĂ»t total estimĂ© Ă 1,093 milliard de dinars. La premiĂ¨re phase, dĂ©jĂ entamĂ©e, comprend 8.400 logements et lots sociaux. Une seconde phase, prĂ©vue pour 2026, ajoutera 5.000 logements pour un budget dâ€™environ 0,505 milliard de dinars. Ces projets concernent aussi bien des logements collectifs quâ€™individuels, ainsi que lâ€™amĂ©nagement de lots Ă usage social.

Des mĂ©canismes de financement renforcĂ©s

Mme Zanzari a indiquĂ© que le Fonds de promotion du logement pour les salariĂ©s sera dotĂ© de 63 millions de dinars en 2026. Le gouvernement prĂ©voit Ă©galement de renforcer le mĂ©canisme de location-vente (25 millions de dinars) et celui de vente Ă tempĂ©rament, utilisĂ© par les promoteurs publics. Lâ€™objectif est de maintenir des coĂ»ts accessibles pour les mĂ©nages Ă revenus faibles ou modestes.

Mesures incitatives et fiscalitĂ© allĂ©gĂ©e

Pour rappel, en 2025, plusieurs mesures avaient Ă©tĂ© adoptĂ©es pour faciliter lâ€™accĂ¨s au logement dĂ©cent. Le programme â€śPremier logementâ€ť avait Ă©tĂ© Ă©largi Ă lâ€™auto-construction, et la TVA rĂ©duite de 13 % Ă 7 % pour les logements dâ€™un prix infĂ©rieur Ă 400.000 dinars.

De nouvelles procĂ©dures dâ€™acquisition de terrains publics via lâ€™Agence fonciĂ¨re de lâ€™habitat ont Ă©galement Ă©tĂ© mises en place pour proposer des lots sociaux Ă prix prĂ©fĂ©rentiels.