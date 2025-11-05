Le chef de l’unité de gestion du programme de modernisation des établissements d’enseignement 2 (PMES 2) au ministère de l’Éducation, Karim Daoud, a révélé que ce programme permettra notamment de créer 80 nouvelles écoles primaires dans différentes régions du pays, d’acquérir 73 bus scolaires pour les zones reculées et des équipements pédagogiques modernes modernes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une journée d’information et de sensibilisation organisée à Hammamet sur le programme de modernisation des établissements scolaires 2 (PMES 2), il a ajouté que le PMES 2 vise également à renforcer les efforts nationaux de développement des infrastructures éducatives et instaurer un environnement scolaire inclusif conformément aux objectifs du développement durable et garantissant l’égalité des chances et la qualité de l’enseignement à tous les élèves tunisiens.

Daoud a indiqué que le programme visant à renforcer les infrastructures éducatives des écoles primaires s’étend sur cinq ans et a été lancé en 2024, soulignant que la création des écoles se fera par tranches et est prévue pour la fin de l’année 2029.

Il a précisé que le budget total alloué à la réalisation de ce programme est estimé à 80 millions d’euros, soit environ 260 millions de dinars tunisiens, provenant de financements du gouvernement tunisien, de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, répartis en 40 millions d’euros sous forme de prêt de la Banque européenne d’investissement, 25 millions d’euros sous forme de don de l’Union européenne et 15 millions d’euros de contribution de l’État tunisien.

Daoud a précisé que le programme avait aujourd’hui atteint un stade avancé dans les études et progressait « à un rythme régulier et réfléchi » et que l’organisation de la journée de sensibilisation visait à informer les participants de l’avancement du programme.

Il a précisé que les nouvelles écoles primaires dont la construction est prévue seront réalisées conformément aux normes internationales de construction écologique, fonctionneront à l’énergie solaire, seront construites avec des matériaux écologiques, disposeront d’équipements et d’installations modernes, seront connectées à Internet et comprendront des espaces dédiés aux activités culturelles et sportives, en plus de à la construction de plusieurs cantines scolaires.