La Maison de la Culture Ibn Rachiq à Tunis accueillera, du 6 au 8 novembre 2025, le Salon régional des clubs d’arts plastiques et visuels des Maisons de la Culture du gouvernorat de Tunis, organisé par la Délégation régionale des affaires culturelles.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du soutien à la création artistique et de valorisation du rôle des clubs d’arts plastiques et visuels dans l’animation de la vie culturelle.

L’édition 2025 est dédiée à la mémoire de l’artiste peintre et sculpteur Abdelhamid Hajjem (1940-2025), l’une des figures de proue qui ont enrichi les annales de la scène des arts plastiques en Tunisie.

Le salon vise à mettre en valeur les expériences menées au sein des clubs d’arts plastiques et visuels du gouvernorat de Tunis, tout en offrant un espace d’échange et de dialogue entre jeunes créateurs, encadrants et artistes professionnels. Il présentera également une sélection d’œuvres témoignant de la richesse des styles, des techniques et des visions esthétiques qui animent la scène artistique tunisienne contemporaine.