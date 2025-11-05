Le ministre de l’Equipement et de l’habitat Salah Zouari a indiqué que les crédits de paiement de la mission de l’Equipement et de l’habitat, a enregistré une évolution de 6% entre les années 2025 et 2026, passant de 2022 millions de dinars (MD) en 2025 à 2150 MD en 2026, dont 1764 MD sont des dépenses d’investissement.

Intervenant mardi, lors d’une séance d’audience commune entre les commissions de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure et de l’aménagement du territoire à l’ARP et celle des plans de développement et des grands projets au Conseil national des régions et des districts (CNRD), Zouari a relevé que les dépenses d’investissement sont orientées principalement au programme de l’infrastructure des chaussées, d’une valeur de 1245 MD , selon les données publiées par le parlement.

Les crédits d’engagement de la mission de l’équipement et de l’habitat ont enregistré une hausse, de près de 157 MD, entre les années 2025 et 2026, passant de 2061 MD en 2025 à 2218 MD en 2026, enregistrant ainsi une augmentation de près de 8%.

Les crédits d’engagement orientés à investissement ont atteint 1832 MD, soit près de 82% du total de crédits d’engagement de la mission .

Le ministre a souligné que le budget a été élaboré, en s’appuyant sur des axes stratégiques, aux fins de veiller à mettre en œuvre les politiques générales de l’Etat et de suivre le processus de la réforme politique, économique et sociale, les orientations générales d’élaboration du budget de l’Etat, au titre de 2026, ainsi que le contenu des politiques publiques du projet du plan de développement 2026-2030, en plus les orientations stratégiques du ministère à l’horizon de 2035.

Le ministre a expliqué que ces axes sont principalement représentés dans le développement et la réhabilitation du réseau routier avec toutes ses composantes, la réduction des risques d’inondation et la protection du littoral mais aussi dans le domaine de la construction de bâtiments économes en énergie et respectueux de l’environnement, en plus de l’aménagement du territoire et du développement urbain et de la mise en œuvre d’une politique de logement durable, globale et accessible à tous.

Il a également abordé les orientations générales pour la préparation du budget de l’année 2026, qui visent principalement le renforcement des fondements sociaux de l’État afin d’améliorer les conditions de vie et de développer les services publics, de mieux gérer les risques associés au changement climatique de réduire leurs impacts, d’encourager les investissements dans le domaine des énergies propres et renouvelables, de valoriser les ressources nationales, de soutenir l’investissement public et de continuer à travailler pour résoudre les problèmes liés aux projets publics en suspens dans le but d’accélérer leur réalisation, en particulier pour les projets financés par des crédits externes.

Il a expliqué que le projet de budget pour la mission du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, au titre de l’année 2026, adopte les orientations générales pour la préparation du budget, en donnant la priorité aux dépenses obligatoires précédentes et aux projets en cours.