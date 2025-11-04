Le budget du ministère de l’Intérieur pour l’exercice 2026 se situe aux alentours de 6.240 millions de dinars, soit une hausse de 5,6 pc par rapport à 2025.

Dans ce budget, des fonds de 2.460 millions de dinars sont alloués au projet de la sécurité nationale, contre 1.0664 millions de dinars pour la Garde nationale.

Le ministère consacre, également, un montant de 374 millions de dinars au programme de la Protection civile et de 1.132 millions de dinars aux Affaires locales.

Une enveloppe de 610 millions de dinars sera dédiée au programme de pilotage et d’appui.

Fixées à 4.161 millions de dinars, les dépenses salariales enregistrent en 2026 une baisse de 1,5pc par rapport à l’année précédente que le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri justifie par la réaffectation des allocations entre les services du département.

Le ministre s’exprimait, mardi, lors d’une séance de travail conjointe entre les commissions de la Défense de la Sécurité à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Sur un autre plan, le ministre a annoncé la création de 2 900 nouveaux postes d’emploi dans les corps de la sécurité nationale, la Garde nationale et la Protection civile.

Il a également annoncé la mise en place d’un programme de modernisation des locaux de sécurité et de rénovation du parc automobile des différents corps.

Khaled Nouri a qualifié de stable la situation sécuritaire dans le pays, malgré les défis sécuritaires aux niveaux régional et international.

Il a souligné que le département œuvre en vue de renforcer la confiance du citoyen dans l’État et ses institutions, garantir la paix sociale, améliorer le climat de l’investissement et consolider le rôle social de l’État, insistant sur l’application de la loi dans le respect des droits de l’Homme et des libertés.