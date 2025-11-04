Le 13e Congrès National de Néphrologie, dédié aux maladies des reins, se tiendra du 13 au 15 novembre à Hammamet. Cet événement rassemblera pendant trois jours les principaux spécialistes tunisiens et internationaux du domaine.

Au programme de ce congrès, trois grandes sessions sont prévues pour faire le point sur les avancées les plus récentes.

La première session traitera des maladies qui attaquent les filtres des reins (glomérulopathies).

Les experts discuteront des nouveaux traitements pour plusieurs de ces maladies spécifiques, selon la page Facebook de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale (STNDT).

La deuxième session sera consacrée aux situations complexes en dialyse, une technique qui remplace la fonction des reins. Elle abordera des cas particuliers comme la dialyse chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou les patients obèses.

Enfin, la troisième session se concentrera sur la greffe de rein. Les spécialistes y présenteront les dernières recommandations internationales, les nouvelles thérapies pour prévenir le rejet de l’organe et les techniques permettant des greffes entre donneur et receveur dont les groupes sanguins sont pourtant incompatibles.

Un symposium spécial mettra en lumière le rôle de nouveaux médicaments protecteurs pour les reins (inhibiteurs de SGLT2), initialement développés pour le diabète.

L’état des lieux de la greffe rénale en Tunisie fera également l’objet d’une présentation et d’un débat, notamment sur les défis pour les patients les plus fragiles.

En marge des conférences, un atelier pratique formera les médecins à la gestion des cathéters, ces dispositifs nécessaires à la dialyse.

Véritable plateforme d’échange et de formation, ce congrès joue un rôle central pour le développement de la prise en charge des maladies rénales en Tunisie, en l’alignant sur les standards internationaux.