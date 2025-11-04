La 10ᵉ journée du championnat d’Angleterre a confirmé la bonne dynamique d’Arsenal, solide leader après son succès à Burnley (2-0). Derrière, Manchester City et Liverpool maintiennent la pression, tandis que Chelsea et Tottenham perdent du terrain.

Arsenal solide en tête

En déplacement à Burnley, les Gunners ont fait respecter leur statut grâce à une victoire nette (0-2). Ce huitième succès en dix matchs permet à Arsenal (25 pts) de conforter sa première place, avec déjà 15 buts d’avance au différentiel.

Manchester City et Liverpool suivent le rythme

Manchester City s’est imposé à domicile contre Bournemouth (3-1) et conserve sa 2ᵉ place avec 19 points. Liverpool, auteur d’un succès maîtrisé face à Aston Villa (2-0), reste au contact (18 pts) et s’installe sur le podium.

Derrière ce trio, Sunderland et Bournemouth complètent le Top 5 avec 18 points chacun, mais une différence de buts moins favorable.

Tottenham, Chelsea et Manchester United à la lutte

Chelsea a remporté le derby londonien face à Tottenham (0-1), un résultat qui relance les Blues (7ᵉ, 17 pts) et freine les Spurs (6ᵉ, 17 pts). Manchester United, accroché à Nottingham Forest (2-2)**, partage le même total.

En bas de tableau, Wolverhampton en difficulté

Dans la zone rouge, Wolverhampton reste dernier avec 2 points seulement et aucun succès depuis le début de la saison. Nottingham Forest (19ᵉ, 6 pts) et West Ham (18ᵉ, 7 pts) ferment la marche.

Résultats complets

Samedi 1er novembre : Brighton–Leeds (3-0), Burnley–Arsenal (0-2), Crystal Palace–Brentford (2-0), Fulham–Wolverhampton (3-0), Nottingham Forest–Manchester United (2-2), Tottenham–Chelsea (0-1), Liverpool–Aston Villa (2-0)

Dimanche 2 novembre : West Ham–Newcastle (3-1), Manchester City–Bournemouth (3-1)

Lundi 3 novembre : Sunderland–Everton (1-1)