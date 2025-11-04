Une séance d’audition commune avec la ministre de la défense, Khaled Shili, a été tenue, ce lundi, par la commission de la défense, de la sécurité et des forces armées à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et la commission du règlement intérieur, de l’immunité et des questions juridiques relevant du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Dans ce cadre, Shili a fait remarquer que le budget du ministère de la défense pour l’année 2026 devrait augmenter de 13% par rapport à l’année en cours, selon le communiqué de l’ARP.

Il a indiqué qu’une stratégie décennale (2020-2030) a été mise en place visant à renforcer la préparation des forces militaires face aux risques potentiels et à mieux assurer leur participation aux activités civiles et militaires.

La séance d’audition a permis, également, de passer en revue les principaux axes du projet de budget de l’institution militaire pour l’année 2026 fondée sur une vision selon laquelle, d’ici 2030, l’Armée nationale sera capable d’anticiper les menaces et d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.

Par ailleurs, plusieurs questions ont été soulevées concernant le projet de budget de la défense pour l’année 2026, la question du service militaire et le rôle de l’armée nationale dans les efforts de développement.

En réponse aux questions posées par les députés des deux chambres parlementaires, Khaled Shili a apporté des éclaircissements qui seront traités et introduits dans le rapport relatif au budget du ministère de la défense pour l’année 2026.