Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, l’ambassadrice de Cuba à Tunis, Mariem Martinez Laurel, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, de la solidité des relations qui unissent la Tunisie et Cuba, réaffirmant la volonté de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines d’intérêt commun, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la formation, des échanges culturels, du tourisme et du commerce, et particulièrement l’exportation de le huile d’olive tunisienne et le développement de la coopération dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.

Le ministre a salué les efforts déployés par l’ambassadrice, tout au long de son mandat, en vue de consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadrice a exprimé sa gratitude pour l’accueil et la coopération dont elle a bénéficié de la part des autorités tunisiennes, soulignant l’engagement de son pays à poursuivre le renforcement des relations bilatérales au service des intérêts communs des deux peuples amis et notamment dans les secteurs porteurs tel que le commerce et le tourisme.