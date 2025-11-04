Dans le cadre du programme d’assainissement, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a présidé lundi, 3 novembre 2025, la réunion du comité de pilotage du projet “DEPOLMED”, en présence de Abdelmajid Bettaieb, PDG de l’Office National de l’Assainissement, et avec la participation de représentants de l’Union européenne (UE), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’Agence française de développement (AFD), ainsi que des cadres des ministères de l’Économie et de la Planification et de l’Environnement.

La réunion a été consacrée au suivi de l’état d’avancement des différentes composantes du projet, qui concerne les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Mahdia, Gabès, Tozeur, Medenine et Tataouine.

Le projet concerne essentiellement, la réhabilitation des réseaux d’assainissement dans 13 gouvernorats sur 193 km, avec 15 000 boîtes de branchement et 21 stations de pompage, en plus de l’extension du réseau dans 13 gouvernorats par la pose de 157 km de canalisations, permettant le raccordement de 9 700 logements, avec la construction de 11 stations de pompage. Le projet comprend également, la réhabilitation et l’extension de la station d’épuration d’Oued Meliane dans le gouvernorat de Ben Arous, avec une capacité de traitement de 90 000 m³ par jour.

Il s’agit en outre de la réhabilitation et l’extension de la station de Sousse Nord / Sousse Hamdoun 2, avec une capacité de traitement de 36 000 m³ par jour et de la réhabilitation et l’extension de la station d’El Jadida dans le gouvernorat de l’Ariana, avec une capacité de traitement de 15 000 m³ par jour ainsi que Le raccordement de la ville de Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana) au réseau d’assainissement.