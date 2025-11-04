L’Assemblée des représentants du peuple entame mercredi 5 novembre les débats sur le budget de l’Etat pour l’année 2026.

Les discussions budgétaires se dérouleront conjointement avec le Conseil national des régions et des districts, deuxième chambre du parlement.

Le calendrier des débats budgétaires débute par la déclaration de, qui interviendra après les discours d’ouverture des présidents des deux chambres législatives.

La cheffe du gouvernement, Sarra Zenzeri Zaafrani, s’adressera aux députés, en ouverture des débats, pour présenter son projet de budget pour 2026, indique l’Assemblée des représentants du peuple dans un communiqué.

Les rapports de la commission des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que celui de la commission des finances et du budget du Conseil national des régions et des districts, seront également présentés.

Les discussions budgétaires se poursuivront avec l’examen des projets de budgets des missions et missions spéciales jusqu’au 23 novembre. Débuteront ensuite les débats et l’adoption du projet de loi de finances pour l’année 2026.