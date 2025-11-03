Zohran Mamdani, élu local et figure montante du socialisme démocrate, s’impose comme favori pour la mairie de New York. Porté par une base populaire et un programme radicalement social, il incarne une rupture avec l’establishment représenté par Andrew Cuomo. Son profil, ses positions internationales et ses soutiens redessinent les lignes de la politique new-yorkaise.

Highlights

0:12 — Tournoi de football à Brooklyn

Mamdani organise un tournoi baptisé « Le coût de la vie ».

Objectif : sensibiliser au pouvoir d’achat à travers un sport fédérateur.

Il relie engagement communautaire et message politique, en ancrant sa campagne dans les quartiers populaires.

1:10 — Programme socialiste démocrate

Logements accessibles pour tous les New-Yorkais.

Gratuité des transports publics et de la garde d’enfants.

Municipalisation de certains commerces de proximité.

Défense active des droits des immigrés.

Un projet inspiré du socialisme démocrate, axé sur la justice sociale et les services publics.

1:59 — Position sur Israël et la Palestine

Mamdani critique le poids du lobby pro-israélien dans la vie politique américaine.

Il affirme pouvoir faire campagne sans céder aux pressions extérieures.

Son soutien à la Palestine suscite des tensions, notamment dans certains quartiers juifs.

2:18 — Rivalité avec Andrew Cuomo

Andrew Cuomo se positionne comme le candidat de l’expérience.

Il défend une ligne capitaliste, en opposition directe avec le programme socialiste de Mamdani.

Ses scandales passés fragilisent cependant sa candidature face à un Mamdani perçu comme outsider.

3:32 — Tensions communautaires

Une partie de l’électorat juif voit dans les positions de Mamdani une forme d’antisémitisme.

D’autres y lisent un engagement pour les droits humains et la liberté d’expression.

Ces divergences révèlent les fractures identitaires au sein de la ville.

4:51 — Soutien de Letitia James

Letitia James, procureure générale de l’État, affiche publiquement son soutien à Mamdani.

Elle appelle à renouveler la classe politique et à tourner la page du cynisme institutionnel.

Ce ralliement renforce la crédibilité du candidat dans les cercles progressistes.

Synthèse rapide