Le marché boursier a entamé la semaine du bon pied. L’indice de référence a pris, lundi, 0,58 % à 12677,35 points, dans un modeste volume de 3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La même source a noté qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

Le titre LAND’OR continue d’avoir le vent en poupe. L’action du fromager a chapeauté le palmarès de la séance, signant une progression de 6 % à 11,490 D. Toutefois, les échanges sur le titre ont été faibles : 224 mille dinars.

Le titre UBCI a affiché un parcours boursier favorable sur la séance. L’action de la banque a inscrit une avancée de 4,2 % à 29,7 D. La valeur a été transigée à hauteur de 116 mille dinars sur la séance.

Le titre UIB a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action s’est pliée de 6 % à 24,360 D, dans un volume très réduit de 7 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a également terminé la séance sur une note morose. Sans faire l’objet de transactions, l’action a reculé de 3,1 % à 8,4 D.

Le titre POULINA GROUP HOLDING s’est adjugé le volume le plus élevé de la séance. Terminant dans le rouge (-0,5 % à 17D), l’action a animé le marché avec des capitaux de 638 mille dinars.

