La 10ᵉ journée du championnat d’Italie a confirmé la lutte serrée en haut du classement. Naples conserve la première place malgré son nul à domicile, tandis que l’AC Milan et l’Inter Milan restent à une longueur. La Juventus et Bologne se replacent, alors que la Fiorentina s’enfonce au bas du tableau.

Naples freiné, mais toujours leader

Tenus en échec par Côme (0-0), les Napolitains conservent la tête avec 22 points. Malgré une attaque en panne, ils gardent une courte avance sur le trio de poursuivants milanais et romain.

Milan et Inter s’imposent dans la douleur

L’AC Milan a dominé l’AS Rome (1-0) dans un choc tactique au Stadio Meazza. Les Rossoneri rejoignent l’Inter, vainqueur à Vérone (2-1), et les Giallorossi à 21 points chacun. Un trio à un point du leader, symbole d’un championnat très disputé.

Juventus et Bologne en embuscade

La Juventus Turin s’est imposée sur le terrain de la Cremonese (2-1) et partage la cinquième place avec Bologne (18 points), qui a remporté un succès convaincant à Parme (3-1). Derrière, Côme poursuit son bon parcours en tenant Naples en échec.

En bas de tableau, la Fiorentina s’enlise

Battue à domicile par Lecce (0-1), la Fiorentina reste avant-dernière avec seulement quatre points. Vérone (5 pts) et Genoa (3 pts, un match en moins) ferment également la marche.