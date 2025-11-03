Les travaux du Forum arabe des auberges de jeunesse pour le développement durable ont démarré ce vendredi au centre Alif à Djerba.

L’événement, organisé jusqu’au 3 novembre par l’Union arabe des auberges de jeunesse, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports lors de sa 48e session tenue en janvier dernier en Irak.

Le forum qui réunit près de 70 jeunes participants issus de 11 pays arabes, vise à examiner les moyens d’utiliser les technologies modernes pour développer les espaces touristiques destinés aux jeunes et les orienter vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Selon Moncef Ben Mansour, président de l’Union arabe des auberges de jeunesse, cette initiative traduit la volonté de l’organisation de renforcer les capacités des jeunes, d’accroître leur conscience environnementale et de consolider leurs compétences et connaissances.

Ben Mansour a rappelé que l’Union est une structure à but non lucratif opérant sous la tutelle de la Ligue des Etats arabes et du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports. Elle œuvre à coordonner les activités des associations arabes des auberges de jeunesse, à développer une planification stratégique de leurs actions à travers des études, des échanges bilatéraux, des voyages et programmes de tourisme interarabe, tout en approfondissant a réflexion sur les grandes orientations du tourisme de jeunesse. Il a également souligné le rôle de l’Union dans la sensibilisation des jeunes à un tourisme responsable et constructif.

De son côté, Anouar Yahia, Directeur général de la Jeunesse, a souligné l’importance de ce forum dans le renforcement du dialogue autour du développement durable et de l’intelligence artificielle, en lien avec les transformations actuelles. Il a estimé que la participation active des jeunes à ces réflexions est essentielle pour mieux s’adapter aux évolutions technologiques et encourager la créativité, la confiance et l’engagement des jeunes dans le développement.

Le responsable tunisien a également salué le choix de la Tunisie, et plus particulièrement de Djerba, pour accueillir cette manifestation, qui contribuera à renforcer les liens de coopération et d’amitié entre les jeunes arabes. Il a rappelé que la Tunisie a toujours accordé une attention particulière à sa jeunesse, depuis les premières années de l’indépendance, et qu’elle dispose aujourd’hui de 530 maisons de jeunes à travers le pays, dont 75 établissements offrant à la fois hébergement, formation et activités touristiques.

Lors de cette première journée, les discussions ont porté sur le thème du tourisme de jeunesse à l’ère de l’intelligence artificielle. Une compétition de type hackathon est programmée dans la soirée et se poursuivra le lendemain, avant de laisser place, lors de la clôture, à des conférences scientifiques animées par des experts venus de Tunisie et d’autres pays arabes. Ces rencontres permettront de concevoir des solutions technologiques, telles que des applications mobiles ou des plateformes en ligne destinées à renouveler la vision du tourisme de jeunesse.