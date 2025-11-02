Le club italien du Genoa a annoncé samedi la fin de sa collaboration avec Patrick Vieira, son entraîneur principal. Le communiqué officiel précise que le technicien français « n’est plus en charge de l’équipe première ».

Cette décision intervient alors que le club, dernier du championnat d’Italie (Serie A), n’a toujours pas remporté la moindre rencontre depuis le début de saison.

Un départ attendu après un début de saison catastrophique

Avec seulement trois points en neuf matches (trois nuls, six défaites), le doyen des clubs italiens connaît le pire départ de son histoire.

Vendredi, la direction avait déjà mis fin aux fonctions de Marco Ottolini, directeur sportif du club.

Selon la presse locale, la défaite à domicile contre Cremonese (2-0) mercredi dernier a été le déclencheur de cette décision.

Le contrat de Vieira, initialement valable jusqu’en juin 2027, est donc interrompu prématurément.

Une solution intérimaire en attendant un successeur

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, l’équipe sera dirigée lundi contre Sassuolo par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien défenseur emblématique du club et actuel entraîneur des moins de 17 ans.

Le club n’a pas encore précisé le calendrier de recrutement de son futur coach.