La 12e journée de Ligue 1 a offert plusieurs rebondissements samedi, marquée par des égalisations tardives et des victoires précieuses.

À Radès, le Club Africain a arraché un nul face à l’AS Soliman (1-1) dans les toutes dernières secondes. Mannoubi Haddad a ouvert le score sur penalty pour Soliman (30’), avant que Philippe Kinzumbi n’égalise à la 97e minute. Ce point permet aux Clubistes de prendre provisoirement la tête du championnat avec 26 unités.

L’Étoile du Sahel retrouve le sourire

À Sousse, l’Étoile du Sahel a renoué avec la victoire en s’imposant face à l’ES Métlaoui (2-0). Longtemps accrochés, les hommes de Faouzi Benzarti ont fait la différence dans le temps additionnel grâce à Mohamed Yassine Chaabani (91’) et Maher Besghaier (95’).

Ce succès permet aux Sahéliens de grimper à la 9e place avec 15 points, revenant dans la première moitié du tableau.

Ben Guerdane confirme, Monastir accroché à Gabès

À Ben Guerdane, l’USBG a dominé la JS Kairouan (2-0) grâce à des réalisations de Wael Salhi (27’) et Ahmed Amri (90’).

À Gabès, l’ASG a cru tenir la victoire après le but de Gislain Ahoudo (70’), mais l’US Monastir a arraché le nul dans les arrêts de jeu sur une égalisation de Raed Chikhaoui (96’).

Une lutte serrée en haut du classement

Avant les rencontres de dimanche, le Club Africain mène avec 26 points, suivi du Stade Tunisien (25 pts) et de l’Espérance de Tunis (24 pts), qui jouera son match à Sfax contre le CSS.

En bas de tableau, la situation reste tendue : l’Olympique de Béja et l’AS Gabès ferment la marche avec huit points chacun.

Programme de dimanche

La journée se poursuivra avec quatre affiches :

JS Omrane – Stade Tunisien (stade Zouiten)

CA Bizertin – Olympique de Béja (Bizerte)

CS Sfaxien – Espérance ST (Sfax)