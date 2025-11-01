Le temps de ce samedi 1er novembre reste globalement stable sur l’ensemble du pays, selon les données de l’Institut national de la météorologie (INM).

Nuages sur les régions côtières-est

Le ciel sera partiellement nuageux sur les régions côtières de l’est, avec quelques passages nuageux attendus sur le reste du territoire. Ces formations ne devraient pas entraîner de précipitations significatives.

Vent faible à modéré

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre du pays, tandis qu’il sera de secteur est sur les régions du sud. Sa vitesse restera faible à modérée, contribuant à un climat agréable pour la saison.

Mer en amélioration progressive

La mer sera moutonneuse au début de la journée, avant de devenir progressivement peu agitée au fil des heures. Les conditions seront donc favorables aux activités maritimes dans l’ensemble des zones côtières.

Températures en légère hausse au sud-ouest

Les températures maximales varieront entre 22 et 26 °C sur le nord, le centre et le sud-est, et atteindront 27 à 30 °C dans les autres régions. Cette légère différence traduit un contraste thermique habituel entre les zones côtières et l’intérieur du pays.