Au terme du troisième trimestre 2025, plusieurs entreprises cotées à la Bourse de Tunis ont affiché une nette progression de leurs revenus, selon les données publiées par la place financière.

Tuninvest Sicar en tête du classement

La société d’investissement Tuninvest Sicar a enregistré la plus forte hausse de chiffre d’affaires sur la période, avec une progression spectaculaire de 171,6 %. Cette performance place la société en tête des augmentations de revenus parmi les sociétés cotées.

STA, Artes et New Body Line dans le vert

Derrière Tuninvest Sicar, la Société Tunisienne d’Automobiles (STA) a vu ses revenus grimper de 54,1 % à fin septembre 2025. Le distributeur automobile Artes a également affiché une solide performance, avec une hausse de 39,3 %.

La société New Body Line, active dans le textile, a pour sa part enregistré une augmentation de 34,9 % de ses revenus, confirmant la reprise de ce segment après plusieurs trimestres plus contrastés.

Une dynamique portée par la diversité sectorielle

Ces résultats reflètent une dynamique favorable au sein de plusieurs secteurs d’activité, allant de l’investissement au commerce automobile, en passant par l’industrie textile. Ils traduisent une amélioration notable de la performance des entreprises tunisiennes au cours de l’année 2025.