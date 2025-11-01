Les indicateurs d’activité publiés par la Bourse de Tunis pour les neuf premiers mois de l’année 2025 font état d’une hausse globale des revenus de 5,7 %, atteignant 18,5 milliards de dinars, contre 17,5 milliards sur la même période de 2024. Cette évolution confirme la dynamique positive observée depuis le début de l’année sur la place financière tunisienne.

Une majorité d’entreprises en progression

Sur les 72 sociétés cotées, 58 ont vu leurs revenus cumulés progresser, soit 81 % des entreprises ayant publié leurs indicateurs. Ce large mouvement de hausse traduit une amélioration généralisée de l’activité économique, portée par plusieurs secteurs, notamment financier, technologique et de consommation.

Le Tunindex20 capte 65 % du revenu global

Les 20 sociétés composant le Tunindex20, représentant les principales capitalisations de la cote, concentrent à elles seules 12 milliards de dinars, soit 65 % du revenu global du marché. Ce chiffre marque une progression de 3,8 % par rapport à la même période de l’année précédente, confirmant le rôle central des grandes entreprises dans la performance globale de la Bourse de Tunis.

Une dynamique de croissance soutenue

La progression du chiffre d’affaires global des sociétés cotées illustre la résilience du tissu économique tunisien. Cette tendance positive, observée depuis le premier trimestre, s’inscrit dans un contexte de reprise graduelle de l’investissement et de consolidation des revenus dans la plupart des secteurs représentés à la cote.