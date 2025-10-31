Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé, vendredi, que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité n’est pas seulement un document diplomatique multilatéral, mais constitue également un engagement moral et humanitaire envers les femmes.

Dans son allocution prononcée, vendredi, à l’Académie diplomatique de Tunis, à l’occasion de la cérémonie d’annonce du deuxième Plan national de mise en œuvre de la résolution 1325, organisée conjointement avec la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, le ministre a rappelé que « l’adoption de cette résolution en 2000 a marqué un moment historique ouvrant de nouvelles perspectives pour la promotion du rôle de la femme au sein du système international de paix et de sécurité ».

Le véritable défi consiste aujourd’hui à traduire les principes de la résolution en actions concrètes, a-t-il ajouté.

Malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 1325, le chemin reste encore de longue haleine, a relevé le ministre, affirmant que le département des Affaires étrangères juge indispensable la poursuite des efforts visant à garantir aux femmes, en Tunisie et ailleurs, le droit à la protection et à la prévention, à renforcer leur accès aux postes de prise de décision et à assurer leur participation pleine et effective dans les processus de maintien de paix et de sécurité.

Le ministre a rappelé, à ce propos, le rôle joué par la diplomatie tunisienne en 2000 lorsqu’elle avait parrainé le projet de cette résolution lors de son adoption par le Conseil de sécurité, durant la période de son mandat (2000-2001).

Le ministre a fait remarquer que la commémoration du 25e anniversaire de l’adoption de la résolution 1325, ce 31 octobre 2025, intervient dans un contexte international critique, marqué par la multiplication des crises et des tensions, dont les femmes et les filles demeurent les principales victimes.

Ce contexte est, également, marqué le recul des efforts internationaux visant à éradiquer la pauvreté et à promouvoir les droits socio-économiques des femmes, ainsi que l’émergence de nouveaux défis, tels que la violence en cybernétique, a-t-il ajouté.

Mohamed Ali Nafti a estimé que la situation en Palestine occupée constitue un test réel quant au respect par la communauté internationale du droit international, du droit international humanitaire et de la résolution 1325 et de ses textes complémentaires, qui interdisent le recours à la violence contre les femmes comme instrument de guerre.

À cet égard, il a réitéré l’appel de la Tunisie à garantir au peuple palestinien son droit à l’aide humanitaire, à exercer son droit à l’autodétermination et à établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien.

Nous sommes, aujourd’hui, plus que jamais, appelés à réaffirmer notre attachement au respect du droit international et à unir nos efforts afin que la femme soit un acteur à part entière dans la construction de la paix, et non une simple victime des conflits, a-t-il soutenu.

Il a rappelé que la Tunisie a, depuis son indépendance, constitué un modèle arabe, islamique et africain exemplaire en matière de promotion des droits des femmes, grâce notamment au Code du statut personnel de 1956, aux réformes constitutionnelles et législatives successives, jusqu’à la Constitution de 2022 qui consacre explicitement le principe d’égalité et d’égalité des chances.

Enfin, le ministre a réaffirmé l’engagement de la diplomatie tunisienne à poursuivre ses efforts en faveur de la promotion du rôle des femmes tunisiennes, à s’impliquer activement dans les initiatives internationales visant à renforcer les droits des femmes partout dans le monde, et à soutenir leur participation à la consolidation de la paix et de la sécurité.

Pour rappel, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000, appelle le Conseil, les États membres et toutes les parties concernées à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la participation des femmes aux processus de décision et aux opérations de paix, à intégrer la dimension de genre dans la formation et les missions de maintien de la paix et à protéger les femmes.