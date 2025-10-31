L’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé le lancement d’un nouveau système électronique baptisé « FACIL », destiné à moderniser la gestion des demandes de visa et des affaires consulaires. Ce dispositif vise à simplifier les démarches administratives et à renforcer la rapidité du traitement des requêtes des citoyens tunisiens.

Fin des anciens canaux de contact

Entré en vigueur cette semaine, FACIL remplace définitivement les anciennes adresses électroniques info@tunis.diplo.de et visa@tunis.diplo.de, désormais désactivées. Toutes les demandes doivent être soumises via les formulaires en ligne disponibles sur le site officiel de l’ambassade.

Les liens sont accessibles selon la langue et la nature de la requête :

Des formulaires trilingues et une gestion automatisée

Les formulaires peuvent être remplis en allemand, français ou anglais, mais pas en arabe, précise l’ambassade, invoquant un manque de ressources linguistiques pour le traitement de ces demandes.

Grâce à ce système numérique, chaque message est désormais redirigé automatiquement vers le service compétent, garantissant un traitement plus rapide et un suivi structuré. FACIL s’inscrit dans la stratégie de numérisation des services consulaires allemands, conforme aux standards internationaux en matière d’efficacité et de transparence.