Les organisations mondiales de santé recommandent de réduire l’objectif thérapeutique de la pression artérielle à moins de 130/80 mmHg chez les patients souffrant d’hypertension artérielle (HTA).

Des recommandations récentes émises notamment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’American Heart Association ont souligné la nécessité de maintenir la pression artérielle à moins de 130/80 mmHg au lieu de 140/90 mmHg, selon la cardiologue Souad Antit.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la spécialiste a souligné que l’année 2025 a vu des changements fondamentaux dans les recommandations mondiales en matière de santé concernant la HTA, avec un accent accru sur la prévention et le diagnostic précoce de cette maladie.

Elle a ajouté que l’Oms et l’American Heart Association ont classé une nouvelle catégorie de maladies liées à la HTA appelée « hypertension artérielle modérée » (entre 120 et 129 mm Hg, et moins de 80 mm Hg) afin de surveiller les personnes à haut risque avant même l’apparition de la maladie.

La spécialiste a insisté sur la nécessité de veiller à adopter un mode de vie sain et équilibré en pratiquant une activité physique et en réduisant la consommation de sel, afin de prévenir l’hypertension artérielle, tout en recourant à un traitement médicamenteux dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie afin de garantir un contrôle rapide de la pression artérielle.