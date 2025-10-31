La municipalité de Kairouan a annoncé, vendredi 31 octobre 2025, l’ouverture d’un marché hebdomadaire de vente de voitures d’occasion. Le marché se tiendra chaque samedi, à partir du 15 novembre 2025, dans l’espace actuel du marché des fruits et légumes, selon un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Services proposés sur site

La municipalité indique que le marché offrira les services essentiels nécessaires au bon déroulement des transactions. Un bureau administratif sera dédié sur place pour faciliter les procédures de vente.

Appel à participation

La municipalité invite l’ensemble des intéressés et des acteurs du secteur à participer activement à cette première édition et aux suivantes. L’objectif affiché est d’assurer le succès et la pérennité de l’initiative.