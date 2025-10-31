Au gouvernorat de Tozeur, le nombre des réservations dans les unités hôtelières est en augmentation en cette période qui coïncide avec l’ouverture de la saison touristique hivernale et les vacances scolaires.

Selon le commissaire régional du Tourisme Adel Sbita, le nombre d’arrivées de touristes et de nuitées passées dans la région ont également augmenté notamment une hausse remarquable de 15,2% du nombre de nuitées passées au cours du mois d’octobre.

La même source a ajouté à l’Agence TAP que d’après les premières estimations, la tendance à la hausse des indicateurs touristiques se poursuit pour dépasser les chiffres enregistrés au cours de l’année écoulée dans la mesure où le nombre de nuitées devrait atteindre environ 200 mille nuitées d’ici la fin de l’année dans le gouvernorat de Tozeur.