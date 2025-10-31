La 7e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel se déroulera sur trois jours, du samedi 1er au lundi 3 novembre 2025, avec un coup d’envoi unique fixé à 14h30 sur l’ensemble des terrains.

La Direction nationale de l’arbitrage a publié la liste officielle des arbitres désignés pour les rencontres des poules A et B.

POULE A – Début des hostilités samedi

Quatre matches ouvriront la journée samedi. À Boussalem, Wael Mesbahi dirigera la rencontre US Boussalem – BS Bouhajla, tandis que Taher Tliche officiera à Chebba pour CS Chebba – CO Kerkennah.

À Agareb, Raed Jouirou sera au sifflet pour KS Agareb – CS Hammam-Lif, et Badis Ben Salah prendra en charge US Tataouine – ES Hammam-Sousse.

Dimanche, Yassine Merghani arbitrera AS Mégrine – SA Menzel Bourguiba, tandis que Khalil Trabelsi sera désigné pour CS Msaken – SC Ben Arous.

La journée s’achèvera lundi à Sfax (stade 2 Mars) avec Sfax RS – EM Mahdia, arbitrée par Rayan Boukhchina.

POULE B – Un programme réparti sur deux jours

Dans la Poule B, la journée s’ouvrira samedi à Sakiet Eddaier, où Chedly Charfi dirigera AS Sakiet Eddaier – SC Moknine.

Dimanche verra six rencontres au programme :

Jendouba Sport – CS Korba, arbitré par Ridha Chouihi,

US Ksour Essef – AS Ariana, dirigé par Amine Fekir,

AS Jelma – EGS Gafsa, sous la direction de Ridha Belouaer,

AS Kasserine – Kalaa Sport, avec Nizar Riahi au sifflet,

SGabésien – ES Bouchemma, arbitré par Hassène Ben Sassi,

et enfin CS Redeyef – OS Sidi Bouzid, confié à Houceme Dhahri.